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Son dakika haber... Erzurum Kent Konseyi'nden Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber... Erzurum Kent Konseyi'nden Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret

22.10.2021 09:54
Son dakika haber... Erzurum Kent Konseyi'nden Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte göreve başlayan Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte göreve başlayan Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kent Konseyi'ni samimi bir şekilde karşılayan Emniyet Müdürü Levent Tuncer, konsey ile bugünü kadar olduğu gibi bundan sonra da işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek yönetime başarı dileğinde bulunarak teşekkür etti.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e yeni görevinde hayırlı olsun temennisinde bulunarak, tüm kurumlarla olduğu gibi Emniyet Müdürlüğü ile de işbirliği içerisinde olacaklarını ve kadim şehir Erzurum'da sorunların çözümü için her türlü fedakarlığı göstereceklerini ifade etti. Başkan Tanfer, "Huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz 24 saat fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren Emniyet mensuplarımıza da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum." dedi.

Ziyaret, Kent Konseyi Yönetim Kurulu'nun Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. - ERZURUM

Son dakika haber... Erzurum Kent Konseyi'nden Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret

Levent Tuncer, Kent Konseyi, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Erzurum Kent Konseyi'nden Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Erzurum Kent Konseyi'nden Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret - Son Dakika
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