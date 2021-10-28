Üye Girişi
Son dakika haberi: Çini ve seramikler Ahlatlı kadınların elinde yeniden değer kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Çini ve seramikler Ahlatlı kadınların elinde yeniden değer kazanıyor

28.10.2021 10:37
Son dakika haberi: Çini ve seramikler Ahlatlı kadınların elinde yeniden değer kazanıyor

Son dakika haberler: Çini ve seramikler Ahlatlı kadınların elinde yeniden değer kazanıyor Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılan çini-seramik üretim atölyesi ile kadınlar unutulmaya yüz tutan sanata yeniden değer katıyor.

Çini ve seramikler Ahlatlı kadınların elinde yeniden değer kazanıyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılan çini-seramik üretim atölyesi ile kadınlar unutulmaya yüz tutan sanata yeniden değer katıyor.

Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği tarafından hazırlanarak, Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek hayata geçen "Ahlat Çini-Seramik Üretim Atölyesi" projesi kapsamında kadınlara kurs veriliyor. Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman, "Projemiz kapsamında dernek binamızın da içinde bulunduğu Hamdi Efendi Konağında çini seramik kursumuzu hayata geçirdik. Kursta ki amacımız, daha önce Ahlat İç Kale kazılarında 5 bin yıllık çini parçaları bulundu. Bunlardan da anlıyoruz ki Çini Ahlat'ın en eski sanatlarından. Biz de bu sanatı kadın eliyle gelecek kuşaklara aktarmak için kursumuzu başlattık. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Kurs hocası ve çini eğitmeni Kader Yumuşak ise, "Kursumuzu hafta içi her gün devam ettirmekteyiz. Bu kursumuzda amacımız Ahlat seramiklerine olan ilgiyi yeniden artırmak, özellikle kadınların elinden gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kursiyerlerden Melisa Buse Koca'da, "Çini ve seramik kursunun açıldığını duyunca katılmak istedim. Şuan çizimlerle başladık. İlerleyen zamanlarda çizimlerimizi seramik üzerine geçireceğiz. Burada güzel ürünler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Doğu Anadolu, Seramik, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Çini ve seramikler Ahlatlı kadınların elinde yeniden değer kazanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar 10:32 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz 10:01 Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 09:45 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Burun akıntısı ve boğaz ağrısına dikkat! Grip vakaları yeniden başladı, acillere başvurular iki kat arttı 09:18 Burun akıntısı ve boğaz ağrısına dikkat! Grip vakaları yeniden başladı, acillere başvurular iki kat arttı HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin 08:43 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 07:34 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak

Son Dakika Haberleri
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
10:27 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor
10:20 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü
10:16 Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar
10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü
09:53 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı
09:44 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?
09:29 Tam altın fiyatı nedir? Altın düşecek mi? Gram, çeyrek ne kadar?
09:19 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor         
10:28
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı         
09:54
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi         
08:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek         
07:35
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 10:41:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Çini ve seramikler Ahlatlı kadınların elinde yeniden değer kazanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement