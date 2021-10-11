Son dakika haberi... Emniyet personellerine yangın tatbikatı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sivil Savunma Büro Amirliğince organize edilen yangın tatbikatını Nevşehir Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri yaptı.

Gerçekleştirilen tatbikata Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın yanı sıra çok sayıda emniyet personeli katıldı. Tatbikat, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde düzenlenirken, emniyet mensuplarına ilk olarak yangın söndürme ve tahliye hakkında teknik bilgiler verildi. Daha sonra uygulamalı olarak benzin dökülerek yakılan alana emniyet personeli tarafından yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat ile emniyet personelleri yangın söndürme ve tahliye konusunda bilinçlendirildi.

Tatbikat sonrasında açıklama yapan Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay tatbikata katılan personele ve Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR