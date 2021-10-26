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Son dakika haberleri: Arhavili kadınlar geleneksel yöntemlerle pestil köme yapımına başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Arhavili kadınlar geleneksel yöntemlerle pestil köme yapımına başladı

26.10.2021 10:21

Son dakika gelişmesine göre Arhavili kadınlar geleneksel yöntemlerle pestil köme yapımına başladı Arhavili kadınlar imece usulüyle geleneksel pestil köme yapıyor Artvin'de kadınları imece usulü köme pestil yapımına başladı.

Arhavili kadınlar geleneksel yöntemlerle pestil köme yapımına başladı

Arhavili kadınlar imece usulüyle geleneksel pestil köme yapıyor

ARTVİN - Artvin'de kadınları imece usulü köme pestil yapımına başladı. Ceviz ve fındıklar ince işçilikle iplere geçilirken, geleneksel yöntemlerle birçok aşamadan geçtikten sonra sofralarda yerini alıyor.

Artvin'de yöresel lezzetler arasında yer alan ve kışın tatlı olarak tüketilen bölge halkının pestil ve köme adını verdiği cevizli sucukların yapımına başlandı. Arhavili ilçesi Hacılar mahallesinde kadınlar tarafından imece usulüyle hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle yapılan pestiller oldukça zor yöntemlerden geçiyor. Bölgede yetişen yöreye özgü ceviz, hurma ve üzüm kullanılarak hiç bir katkı maddesi kullanılmadan elde edilen kömeler kışlık yiyecek olarak sofralarda yerini alıyor.

Hasat dönemin toplanan üzüm ve hurmalar, şıra haline getirilerek büyük kazanlarda kaynatılıyor. Daha sonra iplere dizip kuruttukları ceviz veya isteğe göre fındık içini hazırladıkları karışıma batırıyor. Bu işlem sonrası yeniden kurutulmaya bırakılan sucuklar, daha sonra sofralarda afiyetle yeniliyor.

"Yapımı zor ama keyifli"

Bölgede yüzyıllardır yapılan geleneği anlatan Süreyya Aykut, küçük yaşta büyüklerinden öğrendiği küme ve pestil yapımını şimdi çocuklarıyla birlikte yaptığını ifade etti. Aykut "Üzümleri ve hurmaları tek tek topluyoruz. Yarı üzüm yarı hurma suyundan yapılıyor. Daha sonra yıkayıp şırasının çıkartıyoruz. Birkaç kere kaynatıp tekrar süzüyorsun. Ceviz ve fındıkları tek tek ipe dizip kurumalarını bekliyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatılan karışımın içine bandırıyoruz. Yapımızı zora ama keyifle yapıp yiyebileceğimiz büyüklerimizden gördüğümüz bir gelenek" ifadeleri kullandı.

Son dakika haberleri: Arhavili kadınlar geleneksel yöntemlerle pestil köme yapımına başladı
Son dakika haberleri: Arhavili kadınlar geleneksel yöntemlerle pestil köme yapımına başladı
Son dakika haberleri: Arhavili kadınlar geleneksel yöntemlerle pestil köme yapımına başladı
Son dakika haberleri: Arhavili kadınlar geleneksel yöntemlerle pestil köme yapımına başladı

Artvin, Hurma, Ceviz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Arhavili kadınlar geleneksel yöntemlerle pestil köme yapımına başladı - Son Dakika


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