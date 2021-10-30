Spor kulübü başkanından esnafa plaket - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, spora ve sporculara destek olan balıkçı Ferhat Yaşar'a, Kuşu Spor Kulübü Başkanı Fatih Ersoy tarafından plaket verildi.

Kuşu Spor Kulübü Başkanı Fatih Ersoy, balıkçı esnafı Ferhat Yaşar'ın futbolculara verdiği destek ile örnek bir davranış sergilediğini ifade etti. Ersoy, "Tüm maçlarımızı izleyen, sporcularımıza maddi ve manevi destek sağlayan esnaf kardeşimize teşekkür ediyoruz. kulüp yönetimi olarak, spor sever esnafa teşekkür plaketi takdim ettik" diye konuştu.

Balıkçı esnafı Ferhat Yaşar, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, genç futbolcuları Milli takımda görmek istediklerini ifade etti. - KÜTAHYA