Şuhut'ta sağanak yağış bereketli oldu - Son Dakika

Şuhut'ta sağanak yağış bereketli oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış ilçe genelinde etkili oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış ilçe genelinde etkili oldu. Sağanak yağış ilçe genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sağanak yağış dolayısıyla vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazı vatandaşlar ise şemsiyeleri ile beraber yağmurda yürümeyi tercih etti. Zaman zaman trafikte aksamaların meydana geldiği çarşı merkezinde ise araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Ayrıca sağanak yağış çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

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