Tırın dorsesi tabelaya takıldı - Son Dakika

Tırın dorsesi tabelaya takıldı
GİRESUN - Giresun'da seyir halindeki tırın dorsesi yön tabelasına takıldı.
Aydınlar Mahallesi Karadeniz sahil yolu üzerinde sabah saatlerinde Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde bulunan tırın dorsesi karayolları işaret tabelasına takıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada trafik akışı bir süre dururken, tabelada hasar oluştu. Bir süre süren çalışmayla olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla tabela kaldırılırken, trafik yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA
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