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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Çalışmadan başarmak mümkün değil" - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Çalışmadan başarmak mümkün değil"

19.10.2021 14:05
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı;

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Çalışmadan başarmak mümkün değil" Başkan Dr. Şadi Yazıcı, bayrak törenine katıldı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi'nde bayrak törenine katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Çalışmadan başarmak mümkün değil"

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, bayrak törenine katıldı

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi'nde bayrak törenine katıldı. Başkan Yazıcı, bayrak töreni sonrasında öğrenciler ile bir süre sohbet etti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Yazıcı, çalışmadan başarmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminin başladığı 6 Eylül tarihinden itibaren her pazartesi günü, ilçe genelindeki okulların bayrak törenlerine katılarak öğrenciler ile sohbet ediyor. Bu kapsamda Başkan Yazıcı, Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi'nde bayrak törenine katıldı. Bayrak töreni sonrasında öğrenciler ile sohbet eden Başkan Yazıcı, çalışmadan başarının gelmeyeceğini belirterek, "Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gibi güzel bir söz vardır. Çalışmadan başarmak mümkün değildir. Öyle piyangolar, bir dizideki olduğu gibi çok büyük paraların peşinden koşmak hayali şeylerdir. Çalışmadan başarı sağlayan insan sayısı azdır." dedi.

"Hayalim eğitim gönüllüsü olmak"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sizin hayaliniz nedir sorusuna ise, "Sınır tanımayan hayaller çocukluk yıllarından itibaren başlar ve devam eder. Ben eğitim gönüllüsü olmak isterim. Öğrenmeyi seviyorum. Bildiklerimi paylaşmayı da seviyorum. Toplumda dezavantajlı kesimler olarak belirttiğimiz engelli, kimsesiz, yetim, yaşlı insanlara yardım etmenin vermiş olduğu mutluluk ile beraber, insana yapılabilecek en büyük iyilik ona aklını kullanmasını öğretmektir. O yüzden öğretmenlik kutsaldır. O yüzden eğime kıymet veriyorum" dedi.

Anadolu Lisesi, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; 'Çalışmadan başarmak mümkün değil' - Son Dakika


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