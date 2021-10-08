Ukrayna'da bir havayolu şirketi hosteslere topuklu ayakkabı zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika

Ukrayna'da bir havayolu şirketi, hostesler için topuklu ayakkabı zorunluluğunu kaldırarak, rahat kıyafetler tasarlattı.

Ukrayna'nın ünlü havayolu şirketi SkyUp, bünyesinde çalışan hosteslere topuklu ayakkabı zorunluluğunu kaldırdı. Hostesler için spor ayakkabıların da parçası olduğu rahat bir üniforma tasarlatan şirket, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Değişim zamanı geldi. Uçuş görevlisi mesleğinin hikayesi yaklaşık 100 yıla dayanıyor. Bu süreçte birçok şey ve en önemlisi de kadına yönelik algılar değişti. Meslek yeni değişimleri içeren bir vizyon izliyor. Moda danışmanlığı ajansı bizim için bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında tarihi dokular incelendi, röportajlar yapıldı ve hareket özgürlüğüne dayanan, modernliğin ruhunu yansıtan yeni bir uçuş üniforması tasarlandı. Sonbahar aylarında bu güzelliği artık yolcularımız da görecek" ifadelerini kullandı.

Saatlerce topuklu ayakkabıyla uçuş yapmak zorunluluğundan kurtulan kadın hostesler söz konusu değişimden memnun olurken, Ukraynalı ünlü modacılar tarafından tasarlanan turuncu renkteki kıyafet ve beyaz spor ayakkabılardan oluşan üniformalar sonbahar aylarından itibaren SkyUp hosteslerinin üzerinde görülmeye başlanacak. - KİEV