Uyumayıp güvercin mezadına akın ettiler - Son Dakika

Bursa'da gece yapılan güvercin mezadına kuşseverler akın etti.

Güvercin meraklıları akşam 22.00'de başlayıp gece geç saatlere kadar devam eden mezada adeta akın etti. Osmangazi ilçesinde Öz Atıcılar Güvercin Severler Derneği tarafından düzenlenen mezat gece yarısına kadar heyecanlı bir şekilde devam etti. Mezada 150 kadar kuşsever katıldı. Haftada iki gün salı ve cumartesi günleri yapılan mezatta, kafesin içinde sergilenen kuşlar, açık artırma usulü ile satıldı.

Öz Atıcılar Güvercin Severler Derneği Başkanı Serkan Alkan, "Burada kuşların fiyatı vasıflarına göre değişiyor. En ucuz kuş 20 liradan başlıyor, 600 liraya kadar çıkıyor. Mezadımıza her mahalleden güvercinseverler katılıyor. Vatandaşlarımız büyük ilgi ve alaka gösteriyor. Bu akşamki mezada 150 kişi katıldı. 300 adet kuş geldi, 170 tanesi satıldı" dedi.

Güvercinler hakkında bilgi veren Alkan, "20 liralık kuş sıradan ve vasıfsız bir kuştur. 600 liralık kuşun cinsi ise paralı bango. Bu kuşu alanlar sırf gösterişi için alıyor ya da üretimini yapıyor" ifadelerini kullandı. - BURSA