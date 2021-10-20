Vali Soytürk köy yollarını inceledi - Son Dakika

Kilis Valisi Recep Soytürk, merkeze bağlı köylerin muhtarı ile bir araya geldikten sonra yapılan köy yollarında incelemelerde bulundu.

Vali Recep Soytürk, merkeze bağlı Karamelik köyünde, bölgeye yakın Uzunlu, Mısırcık, Büyükkonak, Küçükkonak, Küplüce ve Çörten köyü muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun, sıkıntı ve taleplerini dinledi. Daha sonra yapımı tamamlanan köy yollarında incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'den yol çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Soytürk, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Genel Meclisi üyeleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'e yol yapımında gösterdikleri çalışmadan dolayı teşekkür etti. Genel Sekreter Ramazan Sümer, Vali Soytürk'e yol çalışmaları ile ilgili geniş bir bilgilendirme yaptı. Sümer, 57 kilometre birinci kat saati kaplama, 50 kilometre ikinci kat sati kaplama, 3 kilometre betan kaplama yapıldığını ifade etti. İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Ayşe Çay'da Vali Soytürk'ün programına eşlik etti. - KİLİS