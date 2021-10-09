Van'da "Van Gölü Havzasında Suyun Geleceği" paneli - Son Dakika

- Van'da "Van Gölü Havzasında Suyun Geleceği" paneli

VAN - Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğinde "Van Gölü Havzasında Suyun Geleceği" paneli düzenlendi.

Van TSO Konferans Salonu'nda moderatörlüğünü inşaat mühendisi Faruk Görünüş'ün yaptığı Van TSO ile Van YYÜ'nün işbirliğinde gerçekleştirilen "Van Gölü Havzasında Suyun Geleceği" panelinde alanında uzman akademisyenler sunum yaptı. Panelde bir konuşma yapan Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, küresel ısınmanın dünyadaki bütün su kaynaklarını tehdit ettiği günümüzde, geleceğin suyu yönetebilen ülke ve milletlerin olacağını belirtti. Vali Vekili Canpolat, "Bu noktada 3 bin 717 kilometrekare yüzölçümüyle ülkemizin en büyük gölünü barındıran Van Gölü Havzası, ülkemizin en önemli su kaynaklarından bir tanesidir. Kapalı bir havza olması nedeniyle kırılgan bir yapıya sahip olan havzamızda suyu doğru yönetebilmemiz, geleceğimiz adına hayati bir öneme sahiptir. Tarımsal sulama yapılan yaklaşık 105 bin hektarlık tarım arazimizde, yaklaşık 30 bin çiftçimiz bulunmaktadır. Buna ek olarak yaklaşık 20 bin vatandaşımız geçimini Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini avlamaktan sağlamaktadır. Nisan-temmuz aylarında üremek için gölümüzün tuzlu sularından tatlı su yataklarına doğru göç eden inci kefali, neslinin devamlılığı yaz aylarında akarsu debilerinin yüksek olmasına bağlıdır. Bu noktada panelde ortaya konulacak bilimsel verilere ve öneriler, havzamızdaki suyu etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmemizde önemli rol oynayacaktır" dedi.

Küresel ısınmayla mücadelede iki yöntemin kullanılacağını dile getiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise "Bunlardan biri uluslararası boyut, diğeri de yerelde bireysel olarak üzerimize düşen sorumluluklar şeklindedir. Uluslararası boyutu kapsamında ülkemiz için önemli bir adım olan 'Paris İklim Anlaşması' geçtiğimiz günlerde imzalandı. Bu anlaşma, uluslararası birlikteliği de gerektiren bir mücadeledir. Bunun bir de yerel boyutu var. Bu konuda da üzerimize düşen vazifeler var. Bu konuda ilimizde son bir yıldır yaşanan aşırı kuraklıktan Van Gölü'nün çekilmesi, gölü besleyen kaynak suların dip seviyeye inmesi biz yöneticilere ciddi sorumluluklar yüklemiştir" diye konuştu.

Suya saygıyı, dünyaya saygı olarak değerlendiren Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş da, suyun bitmesiyle birlikte hayatın da son bulacağını ve bu yüzden su kaynaklarına sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Düzenlenen panel; Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Prof. Dr. Menaf Turan, Prof. Dr. Semra Demir, Doç. Dr. Harun Aydın, Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Doç. Dr. Serkan Kemeç'in su sorunu ve kuraklıkla ilgili sunumlarıyla sona erdi.

(YLM-MSA-Y)