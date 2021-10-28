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Van'dan Cumhuriyet bayramı mesajları - Son Dakika

Van'dan Cumhuriyet bayramı mesajları

28.10.2021 15:34
Van'dan Cumhuriyet bayramı mesajları

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, Cumhuriyet Bayramı mesajında, milletin tarih boyunca baskıya ve dayatmalara asla rıza göstermediği, karşılaştığı bütün zorlukların üstesinden geldiğine, sarsılmaz cesareti ve destansı fedakarlıklarıyla her türlü zorluğu aştığını dile getirdi. Mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir coşku, mutluluk ve gurur içerisinde kutluyoruz. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, milletimizin özünde var olan bağımsızlık ve hürriyet aşkının, güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. Zira milli mücadelemizin merkezinde yer alan vatan, ezan, bayrak ve hürriyet gibi kavramlar, inancımızın vazgeçilmez ilkeleridir. Bu inanç devam ettiği müddetçe vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hiçbir saldırı, kardeşliğimizi, birlik-beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim başarıya ulaşamayacaktır. Şimdi bize düşen görev, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ecdadımızın uğruna can verdiği değerlerimizi yaşatmak ve onları gelecek nesillere aktarmaktır" ifadelerine yer verdi.

Aydın, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazileri, minnetle yad ederek, "Milli mücadelenin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve millet yolunda canını seve seve feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadeleri kullanıldı.

HMN

Başkan Tanış'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından ilan edilen Cumhuriyetin, 98. yıl dönümünü milletçe idrak etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Büyük fedakarlık ve mücadeleyle kurulan cumhuriyet sayesinde, tam bağımsız büyük bir millet ve devlet olmanın yolunun açıldığını kaydeden Başkan Tanış mesajında, "Cumhuriyet; hiç kimseyi ötekileştirmeden tüm insanlığı adalet, barış ve milli irade unsurları çerçevesinde kucaklayan bir değerler manzumesidir. Millet olarak içinde bulunduğumuz barış, güven ve huzur ortamını bozmaya yeltenenler geçmişte olduğu gibi bugün de vardır ve hep olacaktır. Ancak; bugün evlatlarımızın her alanda dünyanın her köşesinde gösterdiği büyük başarıları ve azametle vakur duruşları ile verdikleri insanlık dersi bu topraklarda Aziz Şehitlerimizin ve Kahraman Gazilerimizin mübarek kanlarıyla yakılmış olan İstiklal ve İstikbal Meşalesinin hiç sönmediğinin ve sönmeyeceğinin en önemli göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle; canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

HMN

Başkan Akman'ın, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı'nın 98'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Akman, yayımladığı kutlama mesajında; Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, bir yaşam tarzı olduğunu kaydetti. Başkan Akman, "Cumhuriyet; bir milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde ettiği büyük bir zaferin adıdır" dedi.

Cumhuriyet'in çok büyük bedeller verilerek kurulduğunu söyleyen Başkan Akman, "Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet'in ilanı milletimizin tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferlerden biridir. Bu anlamda Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Gazi Mustafa Kemal'in 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Van'dan Cumhuriyet bayramı mesajları
Van'dan Cumhuriyet bayramı mesajları
Van'dan Cumhuriyet bayramı mesajları

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'dan Cumhuriyet bayramı mesajları - Son Dakika


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