Üye Girişi
Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği - Son Dakika

Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği

28.10.2021 15:53
Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği

Manavgat yangınında arıları ve kovanları yanan arıcılara destek amacıyla ilk etapta 360 kovan dağıtıldı.

Manavgat yangınında arıları ve kovanları yanan arıcılara destek amacıyla ilk etapta 360 kovan dağıtıldı. Manavgat Belediyesiyle koordineli gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yangından zarar gören arıcılara kovanları teslim edildi. Manavgat Atatürk Stadında gerçekleştirilen etkinlikte, kovanları yanan 18 arı üreticisine ilk etapta 360 kovan verildi.

"Arı kovanı dağıtımı yapıyorlar"

Kovan dağıtım töreninde hazır bulunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'ın Cumhuriyet Tarihinin en büyük yangın felaketine maruz kaldığını belirterek "Yangın sürecinde ve sonrasında Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından insanlar destek için seferber oldular. Beyaz eşyasından tutun da kümesine, ahırına, su borusuna kadar bir çok destek geldi. Bugün de Unvansız Gönüllüler Derneği başkanı ve yönetimi buradalar. Kendileri yangında zarar gören arıcılarımızın yaralarını bir nebze olsun sarmak amacıyla arı kovanı dağıtımı yapıyorlar" dedi.

"Ne mutlu bize"

Unvansız Gönüllüler Derneği Başkanı Onur Topçu, dernek olarak Tekirdağ'dan geldiklerini belirterek "Bizler unvanlarını portmantoya asmış değişik mesleklere mensup gönüllülerden oluşan bir derneğiz. Afet sürecinde Manavgat'ta çıkan yangınları uzaktan, ama afet platformu üyesi olmamız dolayısıyla bir o kadar da yakından takip ettik. Bu bölgede zarar görmüş arıcılarımıza ve ekosisteme destek olabilmek amacıyla yardımlarımızı hızlandırmaya çalıştık. Yurt dışından sağladığımız 200 bin lira bağışla bugün ilk etapta 360 kovanı Manavgat'ta arıcılarımıza dağıtıyoruz. Bu sayı kısa bir süre sonra 400'e ulaşacak. Devamını da getireceğiz. Bugün burada bu dağıtıma şahit olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tekirdağ dan da çok selam getirdik. Allah bu afetleri bir daha yaşatmasın diyoruz. Ufakta olsa arıcılarımızın yaralarına merhem olabildiysek ne mutlu bizlere" diye konuştu.

Bucak Şeyhlerde 50 dolu 50 boş olmak üzere 10 kovanlarının yandığını belirten Necla Çiğmiş "Kovanlarımız tamamen bal doluydu. Çaresiz kaldık. Bu yardımı yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Manavgat'ta meydana gelen yangında, bin 902'si dolu, bin 282'si boş olmak üzere toplam 3 bin 184 kovanın yandığı bildirildi. - ANTALYA

Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği
Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği
Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği
Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği
Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği
Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği
Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği

Şükrü Sözen, Manavgat, Yangın, Kovan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evlilik dışı çocuk yaptığı isimden Berdan Mardini hakkında bomba iddia: Yasaklı madde kullanıyor 15:26 Evlilik dışı çocuk yaptığı isimden Berdan Mardini hakkında bomba iddia: Yasaklı madde kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız 15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir 15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı 14:24 Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 13:26 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu 12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 12:29 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme

Son Dakika Haberleri
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:55 Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu
14:53 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı
14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı
14:49 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak
Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak         
15:34
Bu halini unutun! Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçına kıydı, hayranları bile tanıyamıyor Bu halini unutun! Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçına kıydı, hayranları bile tanıyamıyor         
15:22
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı         
14:56
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti         
13:13
Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada         
12:39
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 15:59:10. #1.13#
SON DAKİKA: Yangınzede arıcılara 360 kovan desteği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement