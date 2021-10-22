Yapılacak olan baz istasyonu tehlikeye davetiye çıkarıyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde baz istasyonu kurulmak istenen mahallede geçtiğimiz hafta kepçenin önüne geçerek engel olmaya çalışan halkın tepkisi sürüyor. Baz istasyonu yapılması planlanan yerde kazı çalışması yapıldı ancak çalışmalar yeniden durduruldu.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sarıkokmaz Mahallesi Molla Ahmet Sokak'a GSM operatörü tarafından baz istasyonu kurulmak istendi. İş makinesi ile belirlenen noktaya gelen ekipler çalışmaya başlamadan mahalle sakinlerinin tepkisi ile karşılaştı. Köylü kadınlar iş makinesinin önüne geçerek tepkilerini dile getirdi.

Mahalleye gelen polis ekipleri de yetkililer ve mahalle sakinleri ile görüştü. Molla Ahmet Sokak sakinlerinin tepkileri üzerine polis ekipleri, şirket yetkilileri ve mahalle muhtarı alınan ortak karar sonrası çalışmaları durdurma kararı alındı.

Aradan geçen 5 gün sonra mahalleye gelen ekipler, baz istasyonu yapılacak yerde kazı çalışması yaptı. Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta ve İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar durduruldu. Kazı alanına şerit çekilirken, mahalle halkı çalışmaların devam etmemesi için adeta nöbet tutuyor.

Yazgan, "İnsan sağlığına zararlı"

Baz istasyonu yapılmaması için imza topladıklarını anlatan mahalle sakini Ahmet Yazgan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Baz istasyonuna kesinlik karşıyız. Mahalleli olarak 150 imza toplandı hem kaymakamlığa hem belediyeye verildi. Daha önce iki defa geldiler, halk karşı çıktı. En sonunda polis ve muhtarlık adli makamlara dava edildi. Dün itibarıyla Zabıta ve İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından şuanda durduruldu. Kesinlikle bu bölgenin halkı baz istasyonunu istemiyor. Bunun insan sağlığına zararlı olduğunu biliyoruz. Bugün 6 yaşındaki çocuk bile 'dede bu sağlığa zararlıymış diyor.' Sabah firma çalışanları buraya geldi, kazma küreklerini alıp arabalarına binip gittiler. Tekrar bir çalışma olursa Zabıta Alo 153'e haber verin dediler."

Kalkan, "Çocuklar için güvenlik önlemi yok"

Mahalle sakini Kerem Kalkan ise süreç ile ilgili bilgiler verdi. Baz istasyonu yapılacak yerin yanlış olduğunu ifade eden Kalkan, açıklamasında, "bir buçuk ay önce ekiplerle geldiler, başka bir yere kurmak için çalışma başlatacaklarını söylediler ve biz buna karşı çıktık. İmza toplayarak Kaymakamlığa ve Belediye'ye başvurular yaptık, burada baz istasyonu istemediğimizi söyledik. Daha sonra polis ekipleriyle birlikte tekrar geldiler ve bize karşı çıkarsanız güç kullanırız diye uyardılar. Biz de yasal yollarla hakkımızı aramaya başladık. Para toplayarak avukat tuttuk ve gerekli itirazları yapmaya başladık. Fakat 2 gündür burada kepçe çalışmasına devam etti. En son zabıta geldi ve burayı 'ruhsatınız yok' diye mühürledi. Biz de şunu soruyoruz; Madem buranın ruhsatı yok, polis ekipleri neden geldi? Burası köy alanı değil, sadece mahalle ve burada bir sürü insan oturuyor. Baz istasyonlarının zararlı olduğu herkes tarafından biliniyor ve bunun için biz de yasal süreci başlattık, sonuna kadar da gideceğiz. Yerleşimden uzak daha uygun alanlar var, benim oturduğum binada bile 15 tane çocuk var. Sağlıklı bir şey olsa biz karşı çıkmayız, hizmet olmalı ama burada değil. Yerleşim yerinin tam dibinde fikir alınmadan, görüş alınmadan yapılması çok yanlış, umarım bu yanlıştan en kısa zamanda dönülür. Çalışma alanında hiçbir güvenlik önlemi alınmadan çalışılıyor ve akşam saatleri bu şekilde bırakılıyor. Çocukların oyun alanı olmadığı için burada bisiklete biniyorlar ve oyun oynuyorlar. Yaralanmalar ve ölümler olmaması için önlem alınması gerekiyor. Bize gösterdikleri haritada buradaki hiçbir bina gözükmüyor ve harita üzerinde Belediyenin kaşesi yada imzası yok. Sadece harita bürosunun kaşesi var. Burada yaşayan insanlar var, ruhsatlı binalar var. Yerleşim alanı değil gibi gösterilip çalışma başlatılmış. Ben ruhsatlı olmadığını biliyorum ama polis gelince müdahalede bulunamadık." İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK