Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı Eskişehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 4 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 95 adet tabanca mermisi, 4 adet av tüfeği, 105 adet av tüfeği mermisi, 55 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

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