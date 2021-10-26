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Yayınlarda kişisel veriler ifşa edilemeyecek - Son Dakika

Yayınlarda kişisel veriler ifşa edilemeyecek

26.10.2021 11:15
Yayınlarda kişisel veriler ifşa edilemeyecek

Yayınlarda kişisel özel bilgilerin ve verilerin herkesin ulaşabileceği biçimde açıklanmasının önüne geçmeyi amaçlayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu ortak çalışma kararı aldı.

Yayınlarda kişisel özel bilgilerin ve verilerin herkesin ulaşabileceği biçimde açıklanmasının önüne geçmeyi amaçlayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu ortak çalışma kararı aldı.

Radyo ve televizyon yayınlarında bilerek ya da bilmeyerek pek çok kişisel veri kolayca açıklanabiliyor. Özellikle gündüz kuşak programlarında özel hayatların gizliliği ihlal edildiği gibi şahısların kişisel bilgileri de açıkça ifşa edilebiliyor. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6112 sayılı Kanuna göre suç olan bu duruma ilişkin RTÜK ve KVKK iş birliğine gitti.

Protokol imzalandı

Yayınlarda kişisel özel bilgilerin ve verilerin herkesin ulaşabileceği biçimde açıklanmasının önüne geçmeyi amaçlayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu ortak çalışma kararı aldı. Buna ilişkin protokol RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve KVKK Başkanı Faruk Bilir tarafından imzalandı. İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan her iki kurum başkanı da kişilerin onur ve itibarının muhafaza edilmesinin önemine işaret etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, radyo ve televizyon yayınlarında kişisel bilgilerin açıklanmasına ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, Üst Kurul olarak kişisel verilerin korunmasını çok önemsediklerini söyledi. "Kişisel verilerin korunması hayatın her alanında gözetilmeli" diyen KVKK Başkanı Faruk Bilir de görsel ve işitsel medyada bu verilerin ifşa edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ortak seminerler düzenlenecek

İş birliği protokolüne göre, ortak çalışmaların verimlilikle yürütülmesi için her iki kurum içinde koordinasyon birimi belirlenecek. Görevlendirilen uzmanlar, eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi hususlarında birlikte çalışacak. 2 yıl süreyle yürürlükte kalacak protokol, sürenin dolmasına 30 gün kala taraflardan herhangi birisi tarafından fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde 1 yıl süreyle aynı şartlar altında kendiliğinden yenilenecek. - ANKARA

Yayınlarda kişisel veriler ifşa edilemeyecek
Yayınlarda kişisel veriler ifşa edilemeyecek

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yayınlarda kişisel veriler ifşa edilemeyecek - Son Dakika


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