Yeni itfaiyeciler göreve hazır - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bünyesine yeni kattığı personele eğitim veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen yeni personellerin 3. grup eğitimleri tamamlandı. Eğitimler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) eğitmenleri tarafından verildi. Yeni itfaiyecilere yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, yüksek açı kurtarma, trafik kazalarında kurtarma vb. konularında eğitimler verildi. Teorik ve uygulamalı olarak 2 haftalık bir eğitim programından geçen itfaiyeciler, eğitim sonunda gerçekleştirilen tatbikatlarda hünerlerini sergiledi. Müdahale Aracı ve Merdivenli Araç eşliğinde yapılan tatbikatta, itfaiyecilerin olay yeri müdahale becerileri gözlemlendi. Ekip organizasyonu başta olmak üzere farklı yangın senaryolarına göre müdahale sistemi oluşturmaları sağlandı.

Eğitimlerini tamamlayan itfaiyeciler, Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı kentin farklı noktalarındaki itfaiye istasyonlarında; ayrıca, AFKOM Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli sahillerinde yürütülen KOSKEM faaliyetleri kapsamında cankurtaran olarak hizmet verecek. - KOCAELİ