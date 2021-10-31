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Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı - Son Dakika

Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

31.10.2021 16:52
Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

i Nebi Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

i Nebi Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Can, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, mevlit, ilahi, tiyatro ve şiirler okundu. Programa, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, Yüksekova Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüller vererek program son buldu. - HAKKARİ

Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

İmam Hatip Liseleri, Selahaddin Eyyubi, Yüksekova, Tiyatro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı - Son Dakika


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