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Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi

18.10.2021 15:25
Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi

ADÜ İletişim Fakültesi Dekanı olarak göreve başlayan devlet eski Bakanı Aydınlı Yüksel Yalova, Aydın'a değer katacak projelerini gazeteciler ile paylaştı.

ADÜ İletişim Fakültesi Dekanı olarak göreve başlayan devlet eski Bakanı Aydınlı Yüksel Yalova, Aydın'a değer katacak projelerini gazeteciler ile paylaştı.

Aydın'a geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında basın mensuplarına bilgi veren Yalova, Aydın ile ADÜ'nün daha iç içe olması gerektiğine işaret etti. Aydın'ı ayağa kaldıracak ADÜ Şehir Konseyi (AŞK), Tarım 4.0, Akıllı şehirler, Aydın Kültür Seferberliği (AKS) gibi önemli projeleri gazeteciler ile paylaşan Yalova, tarımdan sanayiye kadar birçok işbirlikleri ile Aydın'ın değerlerine artı kazandıracaklarını belirtti. Yeni dünya düzeninde değişen medya dinamikleri ile bireylerin artık daha özgür haline geldiğine ve istediği her bilgi ve kişiye anında ulaşabildiğini ifade eden Yalova, ADÜ olarak çağı yakalamak ve dijital medyaya ayak uydurmak için tüm çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Üniversitelerin ARGE çalışmalarının önemine de dikkat çeken Yalova, "Üniversitelerin ARGE ekiplerinin icat konusundaki maharetleri diğer üniversiteler arasında öne geçmesini sağlıyor. Ayrıca ülke bilimine de katkı sağlıyor. Bu sebeple ADÜ olarak bizler de neyin iletişimini nasıl yapacağız gibi soruları doğru yanıtlayacağız. Yani dünyada değişen medya dinamikleri ile beraber İletişim Fakültemizin farkını ortaya koyacağız" dedi. - AYDIN

Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi
Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi
Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi
Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi
Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi
Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi

Yüksel Yalova, Yalova, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


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