Habur Sınır Kapısı'nda darp kamerada...Ülkeye giriş yapan kadın gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Habur Sınır Kapısı'nda darp kamerada...Ülkeye giriş yapan kadın gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildi

31.01.2023 13:53

Habur Sınır Kapısı'nda darp kamerada.

Habur Sınır Kapısı'nda darp kamerada...Ülkeye giriş yapan kadın gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildi Valilik konuya ilişkin açıklama yaptı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda bir kadın, gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken Vali Osman Bilgin, görevlilerin açığa alındığını duyurdu. Alınan bilgilere göre, Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda bir grup ülkeye giriş yaptı. İddiaya göre, gruptan bir kadın, yanında fazla malzeme getirdiği için ürünlere gümrük muhafaza memurlarınca el konuldu. Bu duruma sinirlenen kadın, gümrük memuruna tokat attığı, gümrük memuru da kadına tokat ve tekme attığı görüntülere yansıdı.2 memur açığa alındıSöz konusu konuya ilişkin, Şırnak Valisi Osman Bilgin, sosyal medya hesabından, "Habur Sınır Kapısı'nda 31 Ocak 2023 tarihinde yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olayla ilgili olarak; valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Habur Sınır Kapısı'nda kadına darp! 2 gümrük muhafaza memuru açığa alındı Habur Sınır Kapısı'nda kadına darp! 2 gümrük muhafaza memuru açığa alındı

Habur Sınır Kapısı, Osman Bilgin, Şırnak, Silopi, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Habur Sınır Kapısı'nda darp kamerada...Ülkeye giriş yapan kadın gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:49 Bayern Münih'ten önemli hamle! Manchester City'nin yıldızı Joao Cancelo'ya formayı giydirdi
15:44 Son Dakika! Sanayici ve büyük tüketicilere müjde! Şubat ayında doğal gaza yüzde 16, elektrikte yüzde 13-16 arası indirim olacak
15:43 Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Evrim Alasya, sette olay çıkardığı iddiasını tiye aldı
15:39 Kimse nedenini açıklayamıyor! Bu şehirde her 5 kadından biri ikiz doğuruyor
15:36 "Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın" diyen Bışar Özbey'e tepkiler çığ gibi: Utanmaz
15:19 Bilim dünyasını çaresiz bırakan gizem! Bu şehirde neredeyse her kadın ikiz bebek doğuruyor
15:15 "Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın" diyen yorumcu Bışar Özbey sonrasında söyledikleriyle sınırı aştı
15:13 Manchester City'nin yıldızı Joao Cancelo resmen Bayern Münih'te
15:09 Son Dakika! Sanayici ve büyük tüketicilere şubat ayında doğal gaza yüzde 16, elektrikte yüzde 13-16 arası indirim olacak
15:03 Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2023 16:00:58. #1.12#
SON DAKİKA: Habur Sınır Kapısı'nda darp kamerada...Ülkeye giriş yapan kadın gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement