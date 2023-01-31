Habur Sınır Kapısı'nda darp kamerada...Ülkeye giriş yapan kadın gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildi Valilik konuya ilişkin açıklama yaptı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda bir kadın, gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken Vali Osman Bilgin, görevlilerin açığa alındığını duyurdu. Alınan bilgilere göre, Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda bir grup ülkeye giriş yaptı. İddiaya göre, gruptan bir kadın, yanında fazla malzeme getirdiği için ürünlere gümrük muhafaza memurlarınca el konuldu. Bu duruma sinirlenen kadın, gümrük memuruna tokat attığı, gümrük memuru da kadına tokat ve tekme attığı görüntülere yansıdı.2 memur açığa alındıSöz konusu konuya ilişkin, Şırnak Valisi Osman Bilgin, sosyal medya hesabından, "Habur Sınır Kapısı'nda 31 Ocak 2023 tarihinde yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olayla ilgili olarak; valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır" ifadelerine yer verildi.