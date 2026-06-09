Hacdan Dönen Adem Sayın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hacdan Dönen Adem Sayın Hayatını Kaybetti

Hacdan Dönen Adem Sayın Hayatını Kaybetti
09.06.2026 11:34
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Hac farizasını tamamladıktan sonra hastaneye kaldırılan Adem Sayın, yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan ve hac farizasını yerine getirdikten sonra Mekke'de rahatsızlanan 70 yaşındaki emekli orman memuru Adem Sayın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olan evli ve 3 çocuk babası Adem Sayın, hac ibadetini tamamlamasının ardından kutsal topraklarda aniden rahatsızlandı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Sayın, 2 gün önce ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sayın, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber, Sayın ailesini ve Bolvadin halkını derin bir üzüntüye boğdu.

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi memleketi Bolvadin'e getirilen merhum Adem Sayın'ın, bugün kılınacak cenaze namazının ardından dualarla ilçe mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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