Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, Zilhicce ayının 30 Haziran Perşembe günü başladığı belirtildi. Buna göre 9 Zilhicce Cuma günü hacı adayları Arafat Vakfesini ifa edecekler. Suudilerin Çarşamba akşamı hilalin görüldüğünü açıklamasının ardından Mekke 'ye girişler 6 Temmuz'da kapatılacak ve hac ibadeti 10 Temmuz'da sona erecek. 9 Zilhicce'ye denk gelen 8 Temmuz Cuma günü, Arafat Vakfesi ifa edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Hacı adayları 8 Temmuz Cuma günü Arafat'a çıkacak - Son Dakika

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