Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Gelecek Projeleri Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Gelecek Projeleri Açıkladı

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Gelecek Projeleri Açıkladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti teşkilatı ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar ve gelecekteki projeleri değerlendirdi. 29 projeden 44'e çıkıldığını belirten Özdoğan, kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerinin önemine dikkat çekti.

19.02.2025 14:51  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar teşkilatı ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmalar ve gelecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"AK Parti'mizin kuruluşundan bugüne hayallerimizi hedef, yolumuzu dava bilerek çalışan teşkilatımızla bir aradayız" diyen Başkan Özdoğan, toplantıda Hacılar'a kazandırılan yatırımları ve ilerleyen süreçte yapılacak projeleri ele aldıklarını açıkladı. Başkan Özdoğan, AK Parti Hacılar ilçe teşkilatı ve meclis üyeleriyle buluşmasında yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere yola çıkarken 29 proje vadetmiştik. 2019'dan bu yana değerlendirdiğimizde bu sayıyı 44'e çıkardık. Yeni dönemde ise 25 başlıktan oluşan projelerimizin 10'unu tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm ve TOKİ projeleri hızla devam ediyor

Hacılar'ın büyüme sürecine vurgu yapan Başkan Özdoğan, ilçe nüfusunun 13 bin 270'e ulaştığını ve bu kapsamda konut ihtiyacını karşılamak için önemli adımlar attıklarını belirtti. Başkan Özdoğan, "Kentsel dönüşüm yolculuğumuzda şu ana kadar yaklaşık 1100 konutu ilçemize kazandırdık. 2024-2029 dönemi için de yeni alanlarda çalışmaları hızlandırıyoruz. TOKİ ile birlikte Hacılar'ı modern, güvenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacılar'a dev yatırımlar

Göreve başlarken hükümet konağı ve belediye binası gibi projeleri planlarında olmamasına rağmen, Hacılar'a kazandırdıkları iki önemli kamu binasıyla büyük başarıya imza attıklarını belirten Başkan Özdoğan, "Belki de Türkiye'de bir ilk olan bu modeli hayata geçirerek, arsası belediyemizden, binası İçişleri Bakanlığımızdan olacak şekilde iki güzel kamu binasını ilçemize kazandırdık" dedi.

Hacılar'ın her geçen gün büyüyerek geliştiğini ifade eden Başkan Özdoğan, "Şehrimizin geleceği için çalışmaya, ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için projeler üretmeye devam edeceğiz" diyerek, teşkilat mensuplarına destekleri için teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Belediye, AK Parti, Politika, Hacılar, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Gelecek Projeleri Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:39:11. #1.13#
SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Gelecek Projeleri Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.