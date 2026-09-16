Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, İstiklal İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, İstiklal İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu

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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, İstiklal İlkokulu\'nda öğrencilerle buluştu
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla Hacılar İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Özdoğan, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Hacılar İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen programa katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet eden Başkan Özdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla Hacılar İstiklal İlkokulu'nda program düzenlendi. Programa Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin okuduğu şiirler ve hazırladıkları gösterilerle devam etti. Programda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Bilal Özdoğan, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Başkan Özdoğan, eğitim hayatının yanı sıra sporun ve teknolojinin doğru kullanımının da önemine dikkat çekti. Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, "2026-2027 eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize kolaylıklar diliyorum. Sağlıkla, sıhhatle güzel bir yıl olsun. Zaman çok çabuk geçiyor. Bugün eğitim-öğretim yılının başlangıcında öğrencilerimizle birlikteyiz, inşallah haziran ayında da yavrularımızın karne heyecanına ortak olacağız" dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Özdoğan, "Evlatlarımız derslerine dikkat etsinler. Tablet ve bilgisayarı mümkün olduğu kadar eğitimleri için kullansınlar, gereksiz kullanımdan uzak dursunlar. Spordan da uzak kalmasınlar. Eğitimleriyle, sosyal hayatlarıyla ve sporla iç içe, vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Başta eğitim hayatına yeni adım atan birinci sınıf öğrencilerimiz ve anaokulu öğrencilerimiz olmak üzere, bu yıl mezun olacak dördüncü sınıf öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Program, Hacılar Belediyesi tarafından öğrencilere yapılan ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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