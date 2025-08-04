Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Park İyileştirme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Park İyileştirme Çalışmalarını İnceledi

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Park İyileştirme Çalışmalarını İnceledi
04.08.2025 14:21  Güncelleme: 14:23
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki Zambak, Basal ve Hadzici Parkları'ndaki iyileştirme süreçlerini yerinde inceledi. Yeni park projeleri için hazırlıkların devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan, vatandaşların taleplerini dikkate alarak çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçede iyileştirme süreci devam eden Zambak Parkı, Basal Parkı ve Hadzici Parkı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Özdoğan, Hacılar'a yeni park alanlarının kazandırılması için projeler hazırlandığını duyurdu.

Başkan Özdoğan; saha ziyaretleri kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek, vatandaşlardan gelen taleplerin titizlikle ele alındığını belirtti. Parkların mevcut durumunun gözden geçirildiğini ifade eden Başkan Özdoğan; "Hacılarımızdaki iyileştirme süreçleri devam eden parklarımızı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledik. Mevcut parklarımızı güzelleştirirken, yeni park projeleri için de adımlar atıyoruz" dedi. Saha incelemelerine Akdam Mahallesi'ndeki Zambak Parkı ile başlayan Başkan Özdoğan; ardından Yenimahalle Baki - Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'ne komşu park alanında ve son olarak Hadzici Parkı'nda yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Parklardaki kamelya eksiklikleri, yürüyüş alanlarının yenilenmesi ve çocuk oyun gruplarının güçlendirilmesi gibi çeşitli taleplerin değerlendirildiğini vurgulayan Başkan Özdoğan, şunları söyledi;

"Vatandaşlarımızdan gelen talebin küçüğüne büyüğüne bakmadan hepsini dikkatle değerlendiriyoruz. Bu kapsamda yapılan işlerimizi; tamamlanan, devam eden ve planlanan şeklinde üç ana başlık altında inceliyoruz. Özellikle çocuklarımızın oyun oynarken karşılaştığı riskleri en aza indirmek adına, örneğin top kaçmalarını önleyecek önlemler gibi çalışmalarımızı Akdam Mahallemizde hayata geçirdik. İlçemizdeki tüm parkların bakım ve düzenlemeleriyle ilgili çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz."

Başkan Özdoğan; yapılan çalışmaların yanı sıra yeni park projeleri için de hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Her yaş grubuna hitap eden huzurlu ve güvenli yaşam alanları oluşturmanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Başkan Özdoğan; "Hacılar'ımızda herkesin huzurla vakit geçireceği park alanlarını artırmak için ekiplerimizle birlikte yoğun bir mesai harcıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar sunmak önceliğimizdir. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzdeki özverili ekibimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Park İyileştirme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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