Hacılar Belediyesi Kar Yağışında Vatandaşların Yanında - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi Kar Yağışında Vatandaşların Yanında

Hacılar Belediyesi Kar Yağışında Vatandaşların Yanında

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yoğun kar yağışı sonrası ekiplerin teyakkuzda olduğunu ve vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı yanıt verdiklerini belirtti. Tuna ailesinin acil yardım talebine anında karşılık vererek, besicilikle uğraşan ailenin doğum için gereken yol açma çalışmalarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

10.02.2025 15:18  Güncelleme: 15:20
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; belediye olarak vatandaş odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için sahadayız" dedi. Hacılar'da etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin teyakkuzda olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, yolların açık tutulması ve acil durumlara müdahale edilmesi adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Başkan Özdoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanan Yukarı Mahalle Hasandağı Mevkii'nde ikamet eden ve besicilikle uğraşan Tuna ailesinin yardım talebine hızlı bir şekilde yanıt verdiklerini belirterek, hamile olan sığırlarının doğumu için yol açma çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediye ekipleri, özel araçlarla ulaşımın sağlanamadığı bölgedeki yolu açarak, Tuna ailesinin mağduriyetini giderdi. Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi ekiplerinin her türlü olumsuz hava şartlarına karşı hazır bulunduğunu belirterek, "Kar yağışı hayatın akışını zorlaştırabilir ancak bizler vatandaşlarımızın her ihtiyacına çözüm üretmek için buradayız. Gelen ihbarları değerlendiriyor, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Bu doğrultuda Hasandağı mevkiinde besicilik yapan Tuna Ailesi'nin yolunu açarak onların zor anında yanlarında olduk. Ailemize işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. Başkan Özdoğan, sahada fedakarca çalışan Hacılar Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, "Karla mücadelede ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere en kısa sürede yanıt vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tuna ailesinden Ayşe Tuna, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve belediye ekiplerine özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadık ancak sağ olsun belediyemiz hemen yardımımıza koştu. Başkanımız Bilal Özdoğan ve ekibine bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi Kar Yağışında Vatandaşların Yanında - Son Dakika

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