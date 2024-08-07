Hacılar Belediyesi, kentsel dönüşüm projesinin 2. etap konutlarını teslim edecek - Son Dakika
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Yerel

Hacılar Belediyesi, kentsel dönüşüm projesinin 2. etap konutlarını teslim edecek

Hacılar Belediyesi, kentsel dönüşüm projesinin 2. etap konutlarını teslim edecek

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ağustos ayı itibariyle kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap konutların anahtar teslimine başlayacaklarını duyurdu.

07.08.2024 09:48  Güncelleme: 09:50
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ağustos ayı itibariyle kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap konutların anahtar teslimine başlayacaklarını duyurdu. Başkan Özdoğan, Ağustos ayı meclis toplantısında konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 2.etabı tamamlanan kentsel dönüşüm konutlarının teslimi ve yakın zamanda tamamlanan çalışmalarıyla ilgili Ağustos ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Özdoğan, "Ağustos ayı itibariyle kentsel dönüşüm projemizde 2. etap konutlarımızın anahtar teslimine başlıyoruz. İkinci etap hak sahiplerinin kat farkı ve hak sahipleriyle ilgili görüşmeleri tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Bu konuda özveriyle çalışan İmar A.Ş. ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekibine, özellikle Yusuf Hakan Özdemir'e teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı ve huzurlu bir şekilde otursunlar" dedi.

Başkan Özdoğan, yaz dönemi faaliyetlerinin hızla devam ettiğini belirterek, "Bir taraftan yaptığımız üst yapı çalışmaları, diğer taraftan altyapı çalışmaları ve 15 Temmuz itibariyle tamamlanan 26.000.000 m revizyonla ilgili vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler aldık. Bu konuda emeği geçen meclis üyelerimize, İmar Müdürlüğü çalışanlarına ve plancılara teşekkür ediyorum. Bu büyük çalışma, vatandaşlarımızın yıllardır süren sorunlarını çözmeyi başardı," ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi, kentsel dönüşüm projesinin 2. etap konutlarını teslim edecek - Son Dakika

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