Hacılar Belediyesi, Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi, Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Hacılar Belediyesi, Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kış aylarında vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için araç filosunu güçlendirdiklerini ve hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Hacılar Belediyesi, etkili kış hizmetleri için yeni araç yatırımları yapıyor.

11.02.2025 15:11  Güncelleme: 15:14
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; belediye araç filosuna yapılan yatırımlarla ilçede hizmet kalitesini artırdıklarını belirterek, "Özellikle kış aylarında vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak iş makineleri ve aparatlara yapılan yatırımlarla kış şartlarına karşı daha etkin bir mücadele yürüttüklerini vurguladı. "Görev süremiz boyunca araç filomuzu güçlendirmeyi taahhüt etmiştik ve bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem araç sayımızı artırdık hem de yerli ve milli üretime öncelik verdik" diyen Başkan Özdoğan, araç filosunun genişletilmesiyle hizmet kalitesinin de arttığını ifade etti. Başkan Özdoğan, kış mevsimi öncesinde gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek; "Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu. Hacılar Belediyesi bünyesinde 3 kar küreme ve tuzlama kamyonu, 3 kazıcı yükleyici, 2 greyder, 1 lastik tekerlekli yükleyici ve 1 tuzlama kamyonu ile kış mevsiminde Hacılar genelinde etkili bir hizmet sunmaya devam edecek.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi'nin araç filosunu güçlendirme çalışmalarının süreceğini belirterek; "Vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu bizim önceliğimiz. Yeni araç yatırımlarıyla ilçemize daha güçlü hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi, Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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