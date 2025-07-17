Hacılar Belediyesi'nden Gıda Denetimleri - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi'nden Gıda Denetimleri

Hacılar Belediyesi\'nden Gıda Denetimleri
17.07.2025 10:02  Güncelleme: 10:07
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Hacılar Belediyesi, sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla fırın, kasap ve marketlerde hijyen, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi denetimlerini sürdürüyor. Başkan Bilal Özdoğan, halk sağlığını korumanın önemine vurguda bulundu.

Hacılar Belediyesi; vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini temin edebilmesi amacıyla ilçe genelinde denetim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hacılar'da faaliyet gösteren fırın, kasap ve marketlerde hijyen, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi denetimlerini titizlikle gerçekleştirdi.

Denetim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Zabıta ekiplerimiz, hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği için görev başında. İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketi uyumluluğu gibi konularda kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için bu denetimleri periyodik olarak devam ettireceğiz" diye konuştu. Başkan Özdoğan; vatandaşların olumsuzluklar karşısında duyarlı davranmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Herhangi bir şikayet ya da ihbar durumunda Hacılar Belediyemizin Beyaz Masa Hattı olan 0534 592 48 55 numarası üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak, belediyecilik anlayışımızın temel önceliklerindendir" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan; özellikle bayram dönemleri gibi tüketimin arttığı zamanlarda denetimlerin daha sıkı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, işletmelerin hijyen kurallarına uygun hizmet vermesinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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