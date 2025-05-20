Hacılar Belediyesi\'nden Vatandaşlarla Buluşma: Başkan Özdoğan Çözüm Üretti

Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programının ikincisi gerçekleştirildi. Vatandaşlarla bir araya gelen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçeye dair sorunları dinledi, talepleri not aldı, bazı sorulara ise anında çözüm sundu.

Programın açılışında konuşan Başkan Özdoğan, vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi; "Biz Hacılar Belediyesi olarak sadece bu tür programlarda değil, her zaman vatandaşlarımızla birebir iletişim halindeyiz. Çat kapı ev ziyaretleriyle, sosyal medya mesajlarıyla, beyaz masa, yazı işleri, e-posta ve WhatsApp üzerinden gelen her talebe mesai mefhumu gözetmeksizin yanıt veriyoruz. Çünkü biz, halkla iç içe olmayı esas alan bir anlayışla hizmet ediyoruz."

Program boyunca Hacılarlı vatandaşlar; sokak aydınlatmalarından asfalt sorunlarına, sosyal tesis taleplerinden çocuk oyun alanlarına kadar pek çok konuda görüş ve taleplerini paylaştı. Başkan Özdoğan, çözüm gerektiren tüm konuların takipçisi olacaklarını belirtti. Programa katılan mahalle muhtarları da temsil ettikleri bölgelerle ilgili talepleri aktardı. Başkan Özdoğan; "Muhtarlarımız, sizlerin sesi, bizim sahadaki gözümüz. Onların tespitleri bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı. Toplumun tüm kesimleriyle güçlü bir iletişim içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Özdoğan, program sonunda tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Hacılar'ımızı birlikte güzelleştireceğiz. Sizlerle kurduğumuz bu bağ sayesinde, hizmet yolculuğumuzu daha güçlü ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ