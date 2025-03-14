Hacılar Belediyesi'nden Yeni Kentsel Dönüşüm Projesi - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi'nden Yeni Kentsel Dönüşüm Projesi

Hacılar Belediyesi\'nden Yeni Kentsel Dönüşüm Projesi

Hacılar Belediyesi, ilçedeki yaşam kalitesini artırmak için yeni bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyor. Toplam 4 bloktan oluşan konutlar ve bir ticaret merkezinden oluşacak proje, 18 Mart 2025 tarihinde ihaleye çıkacak.

14.03.2025 13:17  Güncelleme: 13:19
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Hacılar Belediyesi, ilçenin modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması için kentsel dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekliyor. Toplam 4 bloktan oluşan konutlar ve ticaret merkezini kapsayan proje, 18 Mart 2025 tarihinde ihaleye çıkıyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Hacılar'ımızın daha yaşanabilir, modern ve güvenli bir ilçe olması için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni konut ve ticaret merkezi projemiz, ilçemizin hem sosyal hem de ekonomik gelişimine katkı sağlayacak. Amacımız, vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve çağdaş yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak" diye konuştu.

Hacılar'a yeni konutlar ve ticaret merkezi

Hacılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Hacılar'da kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak yeni yaşam alanları inşa edilecek. Toplamda 4 bloktan oluşan modern konutların yanı sıra, bölgeye ticaret merkezi kazandırılarak ekonomik canlılık sağlanması hedefleniyor.

Projenin inşaat süresi, yer tesliminden itibaren 400 gün olarak belirlenirken, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından 5 gün içinde çalışmalara başlanması planlanıyor.

İhale ayrıntıları ve katılım şartları

İhale, 18 Mart 2025 tarihinde saat 15.00'te Hacılar Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle yapılacak olan ihaleye, şartları sağlayan tüm yerli ve yabancı firmalar EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden teklif vererek katılabilecek.

Başkan Özdoğan, "Hacılar'ın geleceğine yapılan her yatırım, ilçemizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlıyor. Bu projeyle birlikte ilçemizde modern yaşam alanları oluştururken, ticari hayatı da daha canlı hale getireceğiz. İnşallah en kısa sürede bu projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Hacılar'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere EKAP üzerinden ulaşılabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi'nden Yeni Kentsel Dönüşüm Projesi - Son Dakika

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