Hacılar Belediyesi Yaz Spor Kursları Çocuklara Dolu Dolu Bir Yaz Yaşattı

Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye tarafından düzenlenen yaz spor kursları ile çocuklara dolu dolu bir yaz dönemi yaşattıklarını belirtti. Özdoğan, "Karne döneminde çocuklarımıza söz verdiğimiz gibi yaz spor kurslarımız verimli bir şekilde yapılıyor" dedi.

Hacılar'da yaz dönemi dolu dolu geçmeye devam ediyor. Okulların tatil olması sonrası başlayan yaz spor okullarına ilginin yoğun olduğu görüldü. Çocukların iyi vakit geçirmeleri için çalıştıklarını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 8-13 yaş grubu çocuklara yönelik olarak düzenlenen yaz spor kurslarına yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. Başkan Özdoğan, "Çocuklarımızın eğitim alanında olduğu gibi spor alanında da gelişimine destek vermek için düzenlediğimiz kurslarımız, alanında uzman öğretmenler nezaretinde devam ediyor. Çocuklarımızın fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi yüzme havuzunda da kız ve erkek olmak üzere iki grup halinde 95 çocuğun yüzme eğitimi aldığını belirterek, "Toplamda haftada 4'er saatten 8 hafta sürecek olan bu eğitimle çocuklarımız, en güzel spor dallarından biri olan yüzmeyi öğrenmiş olacaklar" dedi.

Yaz spor kurslarının sadece yüzme ile sınırlı kalmadığını, çocukların futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi farklı spor dallarında da eğitim aldıklarını vurgulayan Başkan Özdoğan, "Çocuklarımızın spor yaparak fiziksel olarak sağlıklı, ruhsal olarak mutlu bireyler olmalarını istiyoruz. Sporun aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandırdığına inanıyoruz. Belediye olarak, çocuklarımızın her alanda gelişimine katkı sağlamak ve onlara sağlıklı, aktif bir yaşam sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Çocuklarımızın ve ailelerinin memnuniyeti, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır" şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan, yaz spor kurslarına olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Çocuklarımızın sporla iç içe, sağlıklı ve mutlu bir yaz dönemi geçirmeleri için her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve kurslara katılan çocuklarımıza teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ