Başkan Özdoğan\'dan 112 acil sağlık merkezi inşaatına yakın takip

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımı devam eden Hacılar Fikret-Kadriye Özyürek 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak, merkezin kısa süre içinde hizmete açılacağını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin sağlık altyapısını güçlendirecek yatırımlardan biri olan Hacılar Fikret-Kadriye Özyürek 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Özdoğan'a ziyaret sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile hayırsever Ahmet Özyürek eşlik etti. Akdam Mahallesi'nde yapımı devam eden sağlık tesisindeki çalışmaları yerinde inceleyen heyet, yetkililerden inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan, merkezin tamamlanmasıyla Hacılar'ın acil sağlık hizmetlerinde önemli bir kazanım elde edeceğini belirtti. Yaklaşık 305 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak tesiste 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aynı yerleşkede hizmet verecek.

Sağlık yatırımının kamu-hayırsever iş birliğiyle hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Özdoğan, "İlçemize yeni bir sağlık eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırseverimiz Ahmet Özyürek ve ailesinin destekleriyle yürütülen projede sona yaklaştık. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordinasyon içerisinde çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede vatandaşlarımızı modern sağlık tesisimizle buluşturacağız" dedi.

Projeye destek veren hayırsever aileye teşekkür eden Başkan Özdoğan, yapım sürecinde görev alan belediye personeline de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Toplam 900 metrekarelik alan üzerine inşa edilen sağlık tesisinde ortak çalışma alanı, mutfak, iki personel dinlenme odası, ilaç deposu, şoför odası, ambulans park alanı ile çeşitli depo bölümleri yer alacak.

Yeni merkezin hizmete girmesiyle birlikte Hacılar'da acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulması, aynı zamanda UMKE'nin de aynı yerleşkede hizmet vermesiyle ilçenin sağlık altyapısının daha da güçlenmesi hedefleniyor. - KAYSERİ