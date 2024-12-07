Hacılar'da Ailecek Sabah Namazı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar'da Ailecek Sabah Namazı Etkinliği

Hacılar\'da Ailecek Sabah Namazı Etkinliği

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Camii Kerbir'de düzenlenen sabah namazı etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik, ailelerin yoğun katılımıyla ve manevi bir atmosferde gerçekleştirildi.

07.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Camii Kerbir'de düzenlenen sabah namazında vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Özdoğan, "İlçemizdeki kardeşlik ruhunu pekiştiriyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından Hacılar Camii Kerbir'de düzenlenen "Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Etkinlik, ailelerin ve çocukların yoğun katılımıyla ve huşu dolu bir atmosferde tamamlandı.

Namaz ve zikirle dolu manevi bir sabah

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Nasrullahzade Camii İmam Hatibi Hafız Mustafa Gökçen tarafından sabah namazı kıldırıldı. Namazın ardından yapılan zikir ve ilahi, katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı. Emekli Vaiz Mehmet Bektaş Hoca ise programda yaptığı sohbet ile ailelerin manevi değerlerini güçlendirmeye yönelik önemli mesajlar verdi.

Etkinliğin düzenli olarak her ayın ilk cumartesi günü yapılacağını belirten Başkan Özdoğan, "Bu güzel etkinlikler, ailelerimizi ve çocuklarımızı bir araya getirerek manevi değerlerimizi pekiştiriyor. Sabahın huzur dolu atmosferinde, hem birlikteliğimizi güçlendiriyoruz hem de çocuklarımızın bu değerleri yaşayarak öğrenmesine vesile oluyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Çocuklarımızın bu manevi ortamlarda bulunması, değerlerimizi daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere taşımamızı sağlıyor. Bu tür programlarla ilçemizdeki kardeşlik ruhunu daha da pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediyeden çorba ikramı

Etkinlik sonunda Hacılar Belediyesi tarafından tüm katılımcılara çorba ikramında bulunuldu. Başkan Özdoğan, etkinliğe aileleriyle birlikte katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür ederek, "Birlikte oluşturduğumuz bu manevi atmosferle hem huzurumuzu artırıyoruz hem de güzel bir gelecek için adım atıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Kültür Sanat, Belediye, Hacılar, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar'da Ailecek Sabah Namazı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:12 Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:54 Montella’dan olay sözler Verdiği örnek istifa bile getirebilir Montella'dan olay sözler! Verdiği örnek istifa bile getirebilir
15:49 2025’te kıdem tazminatında büyük değişiklik 2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
15:47 AGİT Genel Sekreterliği’ne ilk kez bir Türk seçildi AGİT Genel Sekreterliği'ne ilk kez bir Türk seçildi
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
15:17 Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 13:30:41. #1.11#
SON DAKİKA: Hacılar'da Ailecek Sabah Namazı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.