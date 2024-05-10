Hacılar\'da Büyük Su Projesi Hızla Devam Ediyor

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın ilgili Bakanlık ve DSİ Genel Müdürlüğü'nde yaptığı görüşmeler neticesinde hayata geçirilen, Hacılar'da sel taşkını riskini bertaraf edecek ve doğal afetlere karşı çözüm bulacak olan "Büyük Su Projesi"nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Hacılar Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen ilçe için önem arz eden dere ıslahı ve su güvenliği projesinde yapılan çalışmaları sürdürüyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm derelerin ıslah edilerek taşkın su kanallarının oluşturulması için yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Başkan Özdoğan, DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve müdür yardımcıları ile proje kapsamında devam eden çalışmaları Beğendik Mahallesi Delisay Deresi'nde yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Özdoğan, DSİ ve yüklenici firma çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi.

Özdoğan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Yaklaşık bir ay önce başladığımız taşkın koruma kanalı faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma gibi etkenlerle artan şiddetli yağışlar, yüksek debi gibi faktörlerin ilçemizde herhangi bir sıkıntıya yol açmaması açısından bu çalışma oldukça önemliydi. Bugün değerli bir müdürümüz ve yüklenici firmamızın yetkilileriyle çalışmaları yerinde tespit ettik. İlçemizdeki tüm derelerde taşkın koruma kanallarının yapımına ihtiyaç duyulan yerlerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hızlı ilerleyen çalışmamızın kısa sürede kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum. Bu projede emeği geçen başta kıymetli DSİ Bölge Müdürümüz olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür eder, hayırlı uğurlu olmasını dilerim."

Taşkın koruma kanalında yaklaşık 450-500 metrelik kısmın tamamlandığını ifade eden DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ise "Bu projenin tamamlanmasıyla Hacılar ilçesinde önemli bir adım atmış olacağız. İlk kısımda yaklaşık 2 bin 500 metrelik bir ıslah kanalı gerçekleştireceğiz. İkinci kısımda ise 7 bin 500 metrelik kısmı tamamlayarak Hacılar ilçesinin taşkın riskini bertaraf etmiş olacağız. Bu anlamda işin önünü açtığınız için belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Aksu ve Lara Dereleri, Hacılar ilçesi içerisinden Erciyes'in eteklerinden inerek Beğendik Bağları'ndan geçip Organize Sanayi Bölgesi'nin güneyinden Boğaz köprüsüne ulaşacak. Tüm bu çalışmalar, ilave projelerle birlikte 7 bin 500 metrelik bir taşkın koruma kanalını tamamlayacak. Böylelikle küresel iklim değişiklikleri, muhtemel sel baskınları ve ani yağışlarında vatandaşların can ve mal kaybı riski en aza indirilmiş olacak. - KAYSERİ