Hacılar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Hacılar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı

Hacılar\'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle din görevlileri ile bir araya geldi. Özdoğan, din görevlilerinin manevi değerlere katkısının önemine vurgu yaptı.

11.10.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle Hacılar genelinde çalışmalar yürüten din görevlileri ile bir araya gelen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Manevi değerlerimizi ve ahlakımızı güçlendirme noktasında en büyük paydaşlarımızsınız. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçe genelinde görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Hacılar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen buluşmaya, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İl Müftü yardımcıları ve din görevlileri katıldı.

Başkan Özdoğan, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, din görevlilerinin topluma sunduğu hizmetlerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "365 gün boyunca ilçemize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sizler, yaz-kış demeden, her zaman özveriyle hizmet veriyorsunuz. Bizim yerel yönetimler olarak iki ana hedefimiz var: İmar işleri ve ihya işleri. İmar, taş duvar ve inşaat gibi somut işler iken, ihya ise manevi değerlerimizi ve ahlakımızı güçlendirmek anlamına geliyor. Bu noktada en büyük paydaşlarımız siz din görevlilerimizsiniz. Manevi eğitimin ve Allah korkusunun ne kadar önemli olduğunu bugünlerde daha iyi anlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun."

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da din görevlilerinin toplumsal hayattaki rolüne vurgu yaparak, "Bir köyde öğretmen dahi olmayabilir ama imam mutlaka vardır. Muhtar ve imam, köyün demirbaşıdır. Vatandaş, devleti imamla bilir, derdini ona anlatır. İmamların vazifesi sadece namaz kıldırmakla sınırlı değildir; toplumun her anında yanlarında olduklarını hissettirirler" dedi.

Etkinlik sonunda, emekli din görevlisi Tahir Kiraz'a ve katkılarından dolayı Başkan Özdoğan'a plaket takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Kültür Sanat, Hacılar, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı - Son Dakika

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