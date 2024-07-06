Hacılar'da dev kanal projesi yüzde 60 seviyesine geldi - Son Dakika
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Yerel

Hacılar'da dev kanal projesi yüzde 60 seviyesine geldi

Hacılar\'da dev kanal projesi yüzde 60 seviyesine geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün yerleşim yerlerini taşkın risklerine karşı korumak için Hacılar'da yürüttüğü dev kanal projesinde çalışmaların yüzde 60 seviyesine geldiğini bildirdi.

06.07.2024 10:42  Güncelleme: 10:43
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün yerleşim yerlerini taşkın risklerine karşı korumak için Hacılar da yürüttüğü dev kanal projesinde çalışmaların yüzde 60 seviyesine geldiğini bildirdi.

Hacılar İlçe Merkezi Aksu, Lara ve Delisay Dereleri'nde birinci kısım ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Bilal Özdoğan; dev kanal projesi çerçevesinde Aksu Deresi'nde 750 metre beton duvar ve 2 adet menfez imalatının yapıldığını, çalışmalarda yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Özdoğan yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalarda, Aksu Deresi menba kısmında 1869 metre çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı, 11 adet menfez ile Aksu Deresi mansabında 595 metre çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı, mevcut kanal tabanına 450 metre ara beton, duvar üstlerine pano panel tel çit ve 3 adet menfez yapılacak. Bu sayede zaman zaman yaşadığımız taşkın riskini önlemiş olacağız. Bu projede emeği geçen DSİ Genel Müdürlüğümüze ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özdoğan, "İlçemiz için yürüttüğümüz projelerle vatandaşlarımızın refahını, huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlıyor, çevremizi de koruyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da dev kanal projesi yüzde 60 seviyesine geldi - Son Dakika

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