Hacılar'da Karne Sevinci ve Eğitime Destek Vurgusu - Son Dakika
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Hacılar'da Karne Sevinci ve Eğitime Destek Vurgusu

Hacılar\'da Karne Sevinci ve Eğitime Destek Vurgusu
20.06.2025 14:01  Güncelleme: 14:07
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Hacılar'da öğrenciler, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından karne heyecanı yaşadı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, karnelerini dağıtarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu ve eğitime destek vaat etti.

Hacılar'da öğrenciler; 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne sevinci yaşadı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kaymakam Burak Dertlioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan ile birlikte Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Karne dağıtım programına katılan Başkan Özdoğan, sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karnelerini verdi, hatıra fotoğrafları çektirdi. Program sonrası açıklamada bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çocukların sevincinin kendilerine enerji ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Sizin mutluluğunuz, bizim en büyük motivasyonumuz. Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna gelirken Karne Günü'nde sevgili öğrencilerimizin heyecanını paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Unutmayın ki karnelerinizdeki notlar bir dönemlik ama azim ve gayretiniz bir ömürlüktür. Hepinize mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaz tatili diliyorum. Tatili sonuna kadar hak ettiniz, iyi dinlenin, bol bol eğlenin."

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile samimi bir atmosferde gerçekleşen karne töreninde Başkan Özdoğan, eğitim camiasına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Hacılar Belediyesi'nin eğitime olan desteklerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Bilal Özdoğan, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Karne Sevinci ve Eğitime Destek Vurgusu - Son Dakika

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