Hacılar\'da Kentsel Dönüşüm Projesi İhaleye Çıkıyor

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Hacılar Belediyesi; kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde önemli bir adım daha atıyor. İlçenin modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması için planlanan yeni konut ve ticaret merkezi projesi 18 Mart 2025 tarihinde ihaleye çıkıyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin gelişimi için sürdürülen çalışmalara değinerek; "Hacılar'ın daha yaşanabilir bir ilçe olması için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm alanında inşa edilecek bu yeni konutlar ve ticaret merkezi, ilçemizin sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirecek. Hedefimiz, halkımızın konforlu, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak" dedi. Hacılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından duyurulan projeye göre, 4 bloktan oluşan betonarme konutlar ve 1 ticaret merkezi inşa edilecek. Bu proje, ilçedeki kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak modern şehircilik anlayışına uygun yeni yaşam alanlarını vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. Projenin inşaat süresi yer tesliminden itibaren 400 gün olarak belirlenirken, sözleşme imzalandıktan 5 gün sonra çalışmaların başlaması planlanıyor. İhale süreci, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle yapılacak. 18 Mart 2025 tarihinde saat 15.00'te Hacılar Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek ihaleye, yeterlilik şartlarını taşıyan yerli ve yabancı firmalar EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden teklif vererek katılabilecek.

Başkan Özdoğan, projenin ilçenin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirterek; "Bu proje, Hacılar'ın geleceğine yapılan büyük bir yatırımdır. Yeni konutlarımız ve ticaret alanlarımız, hem modern yaşam alanları oluşturacak hem de ilçemizin ticari hareketliliğini artıracaktır. Tüm yatırımlarımız, Hacılar halkımız için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere EKAP üzerinden ulaşılabilecek. - KAYSERİ