Hacılar\'da Kentsel Dönüşüm Projesinde 552 Konut Teslimi İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor

15.09.2025 10:59  Güncelleme: 11:01
Hacılar Belediyesi, TOKİ iş birliğiyle gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinde 552 konutun teslimi için çalışmalara hız verdi. Başkan Bilal Özdoğan, kış gelmeden vatandaşların yeni evlerine kavuşması için yoğun gayret içinde olduklarını açıkladı.

Hacılar Belediyesi, TOKİ iş birliğiyle kentsel dönüşüm kapsamında ilçeye kazandırılan toplam 552 konutun teslimi için kolları sıvadı. Altyapı yatırımlarının hızla ilerlediğini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kış gelmeden vatandaşların yeni evlerine kavuşması için yoğun gayret içinde olduklarını ifade etti.

Başkan Bilal Özdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlçemizdeki iş ve işlemleri hepinizin bildiği üzere altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Kış gelmeden önce 552 konutumuzun teslimi noktasında altyapı firmalarıyla ilgili görüşmelerimizi ve istişarelerimizi sıklıkla devam ettiriyoruz. İnşallah kıştan önce vatandaşlarımızın gerek dönüşüm bloklarındaki gerekse TOKİ konutlarındaki evlerine yerleşmeleri için gayret etmeye devam edeceğiz. Bununla ilgili resmi açıklamaları da TOKİ'miz ilerleyen süreçte yapacak, iş akışıyla ilgili bir takvimi de sizlerle paylaşmış olacağız."

Başkan Özdoğan, bugüne kadar hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri ve TOKİ yatırımlarıyla Hacılar'a güvenli, modern ve yaşanabilir konut alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, vatandaşların yeni evlerine yerleşmesiyle birlikte Hacılar'ın sosyal ve ekonomik hayatında da yeni bir dönemin başlayacağı da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

