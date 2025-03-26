Hacılar'da Ramazan İftarında Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi - Son Dakika
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Yerel

Hacılar'da Ramazan İftarında Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi

Hacılar\'da Ramazan İftarında Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen özel iftar programında, Cumhur İttifakı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi. Başkan Özdoğan, Hacılar için ortaklaşa çalışmanın önemine vurgu yaptı.

26.03.2025 11:03  Güncelleme: 11:05
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen özel iftar programında, Cumhur İttifakı paydaşları, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, yerel basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Başkan Özdoğan'ın özel ihtimam gösterdiği bu anlamlı buluşma, Ramazan ayının maneviyatı içerisinde güçlü bir birliktelik mesajı verdi.

Toplantıda konuşan Başkan Özdoğan, iftar davetine katılan herkese teşekkür ederek, "Bu Ramazan'ın birliğine, beraberliğine yakışır şekilde daha önceden planladığımız ve ancak bugüne nasip olan bu toplantıya teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ramazan telaşı içerisinde görüşemediklerimiz oldu, sohbet edemediklerimiz oldu. Bu sofrada buluşmak, gönüllerimizi bir araya getirmek bizim için çok kıymetli" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar için çalışan herkesin bir bütünün parçası olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada bir araya gelmemizin temel amacı, ortak paydamız olan Hacılar için hep birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak. Önceliğimiz her zaman Hacılar oldu, olmaya devam edecek. Hacılar'a hizmet yolunda tüm kesimlerle uyum içinde çalışmak en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.

"Ulaşılabilir belediye anlayışıyla hareket ediyoruz"

Hacılar Belediyesi'nin tüm faaliyetlerinin şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirten Başkan Özdoğan, "Kültürel ve sosyal çalışmalarımız, yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Biz her zaman ulaşılabilir bir belediye olduk, olmaya devam edeceğiz. Eleştirilere açığız, önerilere kulak veriyoruz. Hep birlikte ilçemizi daha ileri taşımak için ortak akılla yol alacağız" dedi.

Yoğun katılım ve samimi sohbet ortamı

Yoğun katılımın olduğu iftar programında davetliler, Ramazan'ın bereket ikliminde hem hasret giderdi hem de ilçeye dair meseleleri istişare etme fırsatı buldu. Başkan Özdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen program, Hacılar'da birlik, beraberlik ve ortak çalışma ruhunun bir kez daha güçlü şekilde hissedildiği bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

Program sonunda Başkan Özdoğan, katılımlarından dolayı tüm misafirlere teşekkür ederek, "Bu güzel tablo bizlere umut veriyor. Rabbim bu birlikteliği daim eylesin, kardeşliğimizi güçlendirsin" temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Ramazan İftarında Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi - Son Dakika

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