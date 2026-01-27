Başkan Özdoğan: "Esnafımız, Hacılar\'ımızın temel direğidir"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın katıldığı Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 7. Olağan Genel Kurulu, birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandı. Yapılan seçim sonucunda Ali Rıza Kayar, oda başkanlığına seçildi.

Genel kurul; Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır başkanlığında oluşturulan divan heyetiyle gerçekleştirildi. Kurula; Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fatih Erkan, oda başkanları, ilçe protokolü ve Hacılar esnafı katıldı. Genel kurulda konuşan Başkan Bilal Özdoğan, esnafın Hacılar için taşıdığı öneme dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu;

"Hacılar'da esnafımız ailemizin bir ferdidir. Değişen ve gelişen dünyada ilçemiz de bu dönüşümden payını alırken, esnafımız her zaman vatandaşımızın yanında olmuştur. Esnaf; en küçüğünden en büyüğüne kadar toplumun değeridir. Bugün burada Kayseri'deki oda başkanlarımızın, iş dünyamızın ve hemşehrilerimizin bir arada olması çok kıymetlidir. Bu genel kurulun, odamız için yeni bir başlangıç ve bir milat olduğuna inanıyorum."

Başkan Özdoğan, esnafın sorunlarının ortak akıl ve iş birliğiyle çözülebileceğini vurgulayarak; "Biz 'bu bizim görevimiz değil' demeyiz. İlçemizde insan varsa, bizim de sorumluluğumuz vardır. Kolaylaştırmak, iyileştirmek, modernleştirmek ve iyi günde kötü günde birlikte olmak, Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği bir anlayıştır. Bu şiarla hareket ediyoruz. Yeni seçilen başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyor, esnafımız için hayırlı hizmetlere imza atacaklarına yürekten inanıyorum" dedi. Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı Ali Rıza Kayar ise yaptığı konuşmada; "Bugün burada ilçemiz esnafına hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Yönetim kurulumuzla birlikte odamızı daha işlevsel, daha üretken ve esnafımıza daha fazla katkı sağlayan bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Genç bir kardeşiniz olarak bu yolda sizlerle birlikte yürümekten büyük onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, yeni dönemde esnaf odasının değişim ve gelişim sürecine katkı sunacaklarına inandığını belirterek, iş dünyası olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise Hacılar'ın üretim ve sanayi geçmişine vurgu yaparak, esnafın finansman ihtiyaçlarında da desteklerini sürdüreceklerini kaydetti. Genel kurulun ardından değerlendirmede bulunan Başkan Özdoğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı;

"Yapılan seçimle, gençliği ve heyecanıyla sorumluluk alan Ali Rıza Kayar kardeşimiz başkanlığa seçildi. Gençlik ile tecrübeyi bir araya getiren bu yönetimin, esnafımız için güzel işler yapacağına yürekten inanıyorum. Seçimin ilçemize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 7. Olağan Genel Kurulu, iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - KAYSERİ