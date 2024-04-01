81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Hacılar ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan başkanlığa seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Yerel

Hacılar ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan başkanlığa seçildi

Hacılar ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan başkanlığa seçildi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Hacılar ilçesinde oyların yüzde 39,04'ünü alan Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan, belediye başkanlığına seçildi.

01.04.2024 01:25  Güncelleme: 01:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 39,04'ünü alan Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan başkanlığa seçildi.

Sandıkların tamamının sayıldığı Hacılar ilçesinde oyların yüzde 39,04'ünü alan Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan, belediye başkanlığına seçildi. Sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi Adayı Bünyamin Geçgil yüzde 33,93, Bağımsız Aday Serdar Günek yüzde 8,83, Saadet Partisi Adayı Osman Palaz yüzde 6,37, CHP Adayı Kadir Adanır yüzde 4,22 oy aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan başkanlığa seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ’nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 03:12:50. #1.12#
SON DAKİKA: Hacılar ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan başkanlığa seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement