Hacılar, Medine'de Peygamber Efendimizi ziyaret ediyor

Yerel

Dünya'nın dört bir tarafından Mekke-i Mükerreme'ye gelen hacı adayları, menasikleri tamamlayıp hacı unvanını aldıktan sonra Peygamber Efendimizi (sallallahu aleyhi ve sellem) ziyarete geliyor.

Medine-i Münevvereye 5-7 saatlik bir otobüs veya tren yolculuğundan sonra ulaşan hacılar, eşyalarını otellerine bıraktıktan sonra Mescidi Nebevi'de namaza koşuyor. Edeben, günde bir defa Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) kabrini selamlayan hacılar, Nusuk uygulaması üzerinden randevu alınan Ravza-i Mutahhara'yı (Cennet Bahçesi) bir defa ziyaret edebiliyorlar. Baki Kabristanı karşısında, plastik bölmelerle oluşturulan padoklardan geçip, tek sıra bekleyen hacılar, daha sonra geldikleri kafile ile birlikte Cennet Bahçesi diye bilinen alana girebiliyorlar. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) namaz kıldırdığı minberi ile Hazreti Aişe validemizin (radıyallahu anha) odasının bulunduğu, (şimdi türbesinin olduğu yer) olarak tarif edilen Ravza-i Mutahhara'ya (cennet bahçesinde) alınan ziyaretçiler namaz kılıp bol bol dualar ediyorlar. Grup olarak randevu alınabildiği gibi cep telefonunuzdaki uygulama üzerinden münferid olarak da, randevu alınabiliyor. Ancak hac vizesi olan ziyaretçilerin ziyarete bir defa girme imkanı bulunuyor. Başka vizelerle hacca gelenler ise, cennet bahçesine girmenin farklı yollarını deniyorlar. Bazen 3 gün yoğunluktan randevu verilemediği olabiliyor. Medine-i Münevvere'de kalma süresi genellikle 3 gün olarak planlanıyor. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) kabri ile hutbe okuduğu minberim arasındaki alan cennet bahçelerinden bir bahçedir hadis-i şerifi mucibince, Ravza-i Mutahhara yoğun ilgi görüyor. . Peygamber Efendimiz, "Kim benim minberim ve ravzam arasını ziyaret eder ise, cennettedir' hadisi şerifi münasebeti ile bütün Müslümanlar bu alanda namaz kılıp, dualar ediyor. Her ekibe 15 dakikalık bir süre veren görevliler, ikinci grubu almadan alanı boşaltıyorlar. Türk hacıları ise bu alanda bol bol tövbe istiğfar edip, namaz kılıp dua ediyorlar. Daha sonra Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hazreti Ebubekir (radıyallahu anh) ile Ömer Efendilerimizin (radıyallahu anh) kabri önünden geçen hacılar, güçlü bir hissiyat ile Mescidi Nebevi'den ayrılıyorlar. Hacıların tekrar girmek için yanıp tutuştukları cennet bahçesine, randevu almak için bazı grupların Mekke'den yola çıkarken müracaat ettikleri öğrenildi. Diyanet görevlileri ve acente rehberleri de heyetlerin, cennet bahçesine giriş işlemlerini takip ediyor. Kafilelerin içeri hızlıca alınmalarına yardımcı oluyor. İkinci bir defa daha Ravza-i Mütehhara'ya girmek ise ancak nasiplilere ve torunlarına mümkün oluyor. - MEDİNE