Hacılar, Turizmde Parlak Bir Geleceğe Sahip

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ilçesinin turizmde parlak bir geleceğe sahip olduğunu belirtti. Erciyes Dağı'nın eteklerindeki doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli ile öne çıkan Hacılar'da doğa, spor ve gezi tutkunları için birçok projeyi ilçeye kazandıracaklarının mesajını verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde turizm çalışmalarında önemli yenilikler yapacaklarının mesajını verdi. Erciyes Dağı'nın eteklerinde yerleşik bulunan ilçenin doğa, spor ve gezi tutkunlarının vazgeçemediği mekanlardan olduğunun altını çizen Başkan Özdoğan, "Doğayla buluşma için yeni fırsatlar sunuyoruz ve Ortaseki de bazı projeleri hayata geçiriyoruz. Burada da ayağı yere basar işler yapacağız. Özel sektörle, bakanlığımızla ve büyükşehir belediyemizle iş birliği yapıyoruz. Karavan kamplar ve hafta sonu kampları için destek alacağız. Hem doğa hem de kamp tutkunları için yeni fırsatlar sunacak projelerimizi bir araya getiriyoruz. Ortaseki Karavan Kamp Alanı projesi ile doğayla buluşmak isteyen herkesin beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, Erciyes Dağı çevresinde talep edilen bungalov evler projesi hakkında da bilgi verdi. Özdoğan, "Serçer Bölgesi'nde ciddi yatırımcılarla yola çıkılması gereken projelerimiz var. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol projesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz 'Erciyes Rotası: Turistik Yol ve Çevre Projesi' ile bölgeyi turizme kazandıracak yeni çalışmalar hayata geçiriyoruz. Erciyes yolumuzu daha işlevsel hale getiriyoruz. İmar düzenlemeleri yaparak Erciyes yolu güzergahında farklı yapılar oluşturacağız. Bu projelerle ilçemizin turizmden daha fazla istifade etmesini sağlayacağız. Sadece bunlar değil ilerleyen günlerde gerek Lifos için gerekse de Hürmetçi konusunda da yapılan çalışmaları göreceğiz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar'ın turizm potansiyelini artırmak ve ilçeyi bir turizm merkezi haline getirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini ifade etti. - KAYSERİ