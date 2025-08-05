Hadim\'de Geleneksel Saman Üretimi

Orta Toroslar'ın dar vadileri arasında yer alan Konya'nın Hadim ilçesinde, yüzyıllardır tarımın vazgeçilmez araçlarından biri olan düven ile saman üretimi gelişen teknolojiye rağmen devam ediyor.

İlçeye bağlı Gerez Mahallesi'nde asırlardır kullanılan tarım aletleri, bugün de çiftçilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Harman yerlerinde sabahın erken saatlerinde başlayan düven sürme işi akşam gün batımına kadar sürüyor. Çiftçiler, ilkbahar sonlarında orakla işledikleri otları evlerinin damlarında ya da tarlalarındaki harmanda kurumaya bırakıyor. Yaklaşık 2 ay boyunca güneşte kurutulan otlar, geleneksel düven ile ezilerek saman haline getiriliyor. Bu yöntem, hem geçmişten gelen bir mirasın korunmasına hem de hayvan yemi olarak daha kaliteli saman elde edilmesine katkı sağlıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte biçerdöver ve modern patoz makineleri yaygınlaşsa da özellikle Gerez Mahallesinde düvenin sağladığı doğal işleme tekniği hala tercih ediliyor. Çocuklar için bir oyun alanı, büyükler içinse alın terinin simgesi olan bu gelenek hem geçmişi yaşatıyor hem de geleceğe aktarılan bir kültürel değer olarak Gerez Mahallesi'nde varlığını koruyor.

Yıllardır bu yöntemi sürdüren çiftçilerden Elvan Kılıç, "Yaz aylarında orakla kestiğimiz otları kurutup dama getiriyoruz. Ardından hayvanların yemesi için düvenle bu yöntemle samanı yapıyoruz. Eskiden hayvan 2 tane oluyordu. Şimdilerde tek hayvanla düven sürüyoruz. Hayvanlar patozdan yapılan saman yerine bizim bu düven samanını daha çok beğeniyor" dedi.

Düvenle yapılan samanın hem daha yumuşak hem de hayvanlar için daha besleyici olduğunu belirten Fatma Deniz ise "Dağda kuruttuğumuz otları getirip bu yöntemle saman yapıyoruz. Bu yöntemi 50 senedir devam ettiriyoruz. İmkanı olanlar yapıyor olmayanlar yapmıyor" diye konuştu. - KONYA