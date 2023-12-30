Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada 1 hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Kemal Kurt idaresindeki 55 AGV 773 plakalı hafif ticari araç, Altınay Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Erdoğan'ın kullandığı 55 NY 557 plakalı motosiklete çarptı. Kazada hafifi ticari araç sürücüsü Kemal Kurt, araçta yolcu olarak bulunan Anıl Nizamve motosiklet sürücüsü İsmail Erdoğan sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.