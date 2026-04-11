Kaleardı Kur'an kursunda düzenlenen söyleşi programında, Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine hafızlığın önemi anlatıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı öğrencilere yönelik söyleşi gerçekleştirdi. Danacı, hafızlığın dini ve manevi hayattaki yerine değinerek, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu, hafızlığın önemini anlattı.
Danacı, deneyim ve tecrübelerini paylaştığı öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.
Programa Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hayri Kocabey, Kur'an kursu öğreticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT
