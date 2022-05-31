Haikou Kentsel Unsurları Geliştirme ve Üretici Tasarım önerileri için küresel çağrı - Son Dakika
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Haikou Kentsel Unsurları Geliştirme ve Üretici Tasarım önerileri için küresel çağrı

31.05.2022 12:15
Haikou Kentsel Unsurları Geliştirme ve Üretici Tasarım önerileri için küresel çağrı

Haikou Belediyesi, stratejik ortaklara çağrıda bulundu.

Haikou Belediyesi, stratejik ortaklara çağrıda bulundu.

Haikou Belediyesi yönetiminin rehberliği altında, 'Küresel Katılım Çağrısı: Haikou Kentsel Unsurları Geliştirme ve Üretici Tasarım Planı' başlıklı basın toplantısı CPC Haikou Belediye Komitesi Tanıtım Birimi ve Turizm, Kültür, Radyo, Film, Televizyon ve Spor Bürosu ortak sponsorluğunda düzenlendi.

Yapılan açıklamada, "Hainan Eyaleti'nin başkenti Haikou, eyaletin siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik merkezi olmasının yanı sıra kültürel merkezi ve Hainan Serbest Ticaret Limanının ana bölgesini oluşturmak gibi önemli bir göreve sahip. 'Küresel Katılım Çağrısı: Haikou Kentsel Unsurları Geliştirme ve Üretici Tasarım Programı', Haikou'nun kentsel unsurlarını geliştirmek için kültürel üreticilik ve sanat tasarımı ile uğraşan işletmeler, kurumlar, sosyal kuruluşlar, sanat ve zanaat okulları ve stüdyolarını davet ederek dünyanın her yerinden stratejik ortaklara çağrıda bulunuyor. Bu unsurlara dayanarak, 'Canlı Haikou, Fırsatlarla Dolu Haikou' şeklinde belirlenen şehir imajına uygun olarak, bölgesel özellikleri ön plana çıkaran ve şehrin özelliklerini yansıtan bir dizi şehir görsel kimlik tasarım planı üreticilik ile tasarlanacak. Tasarım ekibini en iyi çalışmaları oluşturmaya teşvik etmek için organizatör, proje ortağına 'Haikou Şehri Kültür Teşviki Eş' fahri unvanı ile birlikte bir dizi özel kaynak ve hak ile ödüllendirecek" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ticaret, Turizm, Radyo, Film, Yerel, Son Dakika

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